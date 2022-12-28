Туристов было почти 200 тысяч

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году в РФ побывало примерно 190 тыс. зарубежных путешественников. Приезжие из СНГ здесь не учитывались. Предполагается, что на увеличение турпотока среди иностранцев способно повлиять использование электронных виз.

Что касается соотечественников, у них большой популярностью пользуется отдых на Черном море. При этом некоторые предпочитают не уезжать далеко от дома. Петербург тоже пользуется популярностью среди российских и иностранных путешественников. Город на Неве охотно посещают многие люди.

Северная столица обладает серьезной туристической привлекательностью, благодаря чему есть немало желающих туда приехать. Туризм – одно из важнейших направлений для Петербурга.