ента новостей

10:08
Эстонцы задолжали за воду
09:39
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из «пневматики» в центре города
09:29
Куда едут 8 марта?
09:25
Жителя Колпино, катавшегося по Дворцовой площади, арестовали на 5 суток
01:46
Первый матч серии плей-офф между СКА и нижегородским «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 1 марта
21:04
Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»
20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
15:48
Что с деловым туризмом?
15:14
Ритейлер развивает фастфуд
13:01
В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош
12:48
В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера
12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:27
Полицейские задержали 39-летнюю курьера мошенников, обманувшую пенсионеров в Калининском районе
12:04
В Приморском районе женщина подожгла входную дверь соседа
11:48
В Приморском районе поймали поджигателя автомобиля
11:38
В Невском районе водитель иномарки распылил газ в 9-летнего ребенка
10:33
Эрмитаж наполнят «Метаморфозы Шопена»
10:26
Сотрудники Росгвардии задержали стрелков из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова
10:14
Блокировал ли Роскомнадзор сообщество Steam в России?
00:51
Плей-офф ВХЛ: петербургскому хоккейному «Динамо» удалось отыграть две шайбы, но альметьевский «Нефтяник» выиграл третий матч серии
00:37
Волейбольная «Ленинградка» после трёх поражений подряд в матчах Суперлиги победила в Челябинске «Динамо-Метар» в четырёх партиях
00:09
«СКА-Нева» крупно победила «Южный Урал» в четвёртом матче серии плей-офф: Кирилл Танков сделал дубль
19:25
Участники тревел-шоу «Всюду Буду» посетили город Беслан
18:53
В Петербурге у заказчика убийства адвоката изъяли арсенал оружия и боеприпасы
16:20
Гости выставки «Россия» открыли для себя «Литературный Петербург»
16:17
В Невском районе заменили тепловые сети
13:55
Генеральный консул Республики Союз Мьянма посетил Мариинский дворец
13:09
В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию
12:16
Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Куда едут 8 марта?

Куда едут 8 марта?

0
10
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
Какие направления популярны для путешественниц 8 марта?

«Питерец.ру» отмечает, что во время праздника 8 марта представительницы слабого пола любят отправляться в туристические поездки. Чтобы выявить наиболее популярное направление на 8 марта, было опрошено около 1,5 тыс. женщин.

Лидерство разделили между собой Москва и Петербург, куда предпочитают ехать 31% туристок. Там российских женщин привлекает разнообразие культурного досуга, обилие магазинов и кафе.

2 место по популярности разделили Сочи и Калининград, также к ним примкнул турецкий Стамбул. Посетить эти города желают 25% респонденток, что связано с морским воздухом, культурной программой и спа.

Тройку лидеров замкнул Байкал с показателем 18%. Находятся желающие погулять по льду замерзшего озера. Такие поездки, как правило, совершаются в компании родственниц или подруг.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-02-2021, 08:22
Куда ехать на праздники?
21-02-2023, 10:33
Куда хотят ехать 8 марта?
4-01-2022, 09:50
Популярен у женщин
5-01-2023, 09:16
Куда едут на Рождество?
8-03-2021, 10:00
С 8 марта от первых лиц!
16-02-2024, 10:10
Автопутешественники охотно едут в Петербург

Происшествия на дорогах

0
163
Вчера, 20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
0
144
Вчера, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
0
123
Вчера, 12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
189
26-02-2024, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
Наверх