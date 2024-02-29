Куда едут 8 марта?

«Питерец.ру» отмечает, что во время праздника 8 марта представительницы слабого пола любят отправляться в туристические поездки. Чтобы выявить наиболее популярное направление на 8 марта, было опрошено около 1,5 тыс. женщин.

Лидерство разделили между собой Москва и Петербург, куда предпочитают ехать 31% туристок. Там российских женщин привлекает разнообразие культурного досуга, обилие магазинов и кафе.

2 место по популярности разделили Сочи и Калининград, также к ним примкнул турецкий Стамбул. Посетить эти города желают 25% респонденток, что связано с морским воздухом, культурной программой и спа.

Тройку лидеров замкнул Байкал с показателем 18%. Находятся желающие погулять по льду замерзшего озера. Такие поездки, как правило, совершаются в компании родственниц или подруг.