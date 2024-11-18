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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству

В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Жители Ленобласти могут направить свои идеи по обновлению парков, набережных, аллей и площадей по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Жители Ленобласти получили беспрецедентную возможность активно участвовать в преображении своих городов и посёлков в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  В этом году открылись новые каналы для подачи предложений по благоустройству парков, набережных, аллей и площадей.  Теперь, помимо традиционного обращения в местную администрацию (лично или по электронной почте),  жители могут поделиться своими идеями с помощью инновационного инструмента – чат-бота, разработанного комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и Центром компетенций.  Это существенно расширяет доступность участия и упрощает процесс подачи предложений, позволяя каждому жителю внести свой вклад в улучшение городской среды.

Проекты, получившие наибольшее количество голосов,  будут реализованы в 2026 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  Важно отметить, что  бюджет, выделяемый на реализацию проектов,  значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, что позволит воплотить в жизнь  более масштабные и амбициозные планы по благоустройству.  В текущем году, благодаря активному участию граждан, уже благоустроено 103 общественные территории, что наглядно демонстрирует эффективность  данного подхода и высокий уровень  вовлеченности населения в процессы преобразования городской среды.  Это  подтверждает успешность  инновационных методов взаимодействия с населением и  показывает  значимость  вклада каждого жителя в создание комфортной и  современной городской среды.  В будущем планируется  расширить функционал чат-бота,  добавив  возможность  визуализации проектов  и  более детальной информации о  стадиях их реализации.

Источник: Администрация Ленобласти
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