В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству

Жители Ленобласти получили беспрецедентную возможность активно участвовать в преображении своих городов и посёлков в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году открылись новые каналы для подачи предложений по благоустройству парков, набережных, аллей и площадей. Теперь, помимо традиционного обращения в местную администрацию (лично или по электронной почте), жители могут поделиться своими идеями с помощью инновационного инструмента – чат-бота , разработанного комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и Центром компетенций. Это существенно расширяет доступность участия и упрощает процесс подачи предложений, позволяя каждому жителю внести свой вклад в улучшение городской среды.

Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2026 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Важно отметить, что бюджет, выделяемый на реализацию проектов, значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, что позволит воплотить в жизнь более масштабные и амбициозные планы по благоустройству. В текущем году, благодаря активному участию граждан, уже благоустроено 103 общественные территории, что наглядно демонстрирует эффективность данного подхода и высокий уровень вовлеченности населения в процессы преобразования городской среды. Это подтверждает успешность инновационных методов взаимодействия с населением и показывает значимость вклада каждого жителя в создание комфортной и современной городской среды. В будущем планируется расширить функционал чат-бота, добавив возможность визуализации проектов и более детальной информации о стадиях их реализации.