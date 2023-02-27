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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти подвели итоги голосования за благоустройство

В Ленобласти подвели итоги голосования за благоустройство

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Больше 86 тысяч ленинградцев участвовали в выборе территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Больше 86 тысяч ленинградцев участвовали в выборе территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» — пространства расположены в 131 населенном пункте.

Во второй половине февраля на портале вМесте47.рф завершилось голосование по выбору общественных территорий для участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители делали выбор из 308 территорий и предлагали, чем наполнить пространство: от детских площадок и тренажеров до стел и домиков для белок. Комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций подвели итоги. 

«Теперь, когда определены места для благоустройства, архитекторы, дизайнеры и проектировщики вместе с местными администрациями и при участии жителей разработают дизайн-проекты новых общественных пространств. Варианты проектов для населенных пунктов с численностью жителей более 10 тыс. человек в середине весны выйдут на федеральное онлайн-голосование. Лучшие проекты будут реализованы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

Среди выбранных объектов — набережная в Пикалево и сквер в Ефимовском, парк в Волосово и сквер в Рабитицах, Фруктовый сад в Бережковском и Юла в Пашском сельских поселениях, Воронцовский бульвар в Мурино и парк в Янино, памятная зона в Дубровке и прибрежная территория в Морозовском сп, Яблоневые сады в Выборге и Каменногорске, спортплощадка в Войсковицах и Тополиная алле в Сяськелево и еще десятки пространств.

В приложенном файле — все территории, за которые отдали голос жители, и их предложения по малым формам и объектам. 

В 2023 году в Ленинградской области по нацпроекту «Жилье и городская среда», реализуемому по поручению президента России Владимира Путина, ведется благоустройство 107 парков и скверов, бульваров и аллей, набережных и площадей во всех районах.

Итоги рейтингового голосования - благоустройство

Источник: Администрация Ленобласти
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