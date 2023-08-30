В администрации Лодейнопольского района и в ряде коммерческих организаций проводятся обыски

Лодейнопольским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в рамках финансирования национального проекта “Жилье и городская среда», по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда” между администрацией муниципального образования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и ООО «Алькор-2» в июне 2022 года заключен контракт на сумму свыше 87 млн рублей на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство набережной вдоль р. Свирь в г. Лодейное Поле Ленинградской области». В свою очередь, коммерческая организация в рамках контракта заключила другой договор с иной организацией на сумму свыше 80 млн рублей. При этом неустановленные должностные лица ООО «Алькор-2» внесли заведомо ложные сведения в акт о приемке выполненных работ на сумму свыше 8 млн рублей при фактическом невыполнении работ в полном объем. На основании указанных фиктивных документов со счета администрации Лодейнопольского района были перечислены бюджетные средства в сумме свыше 10 млн рублей.

В результате преступных действий неустановленных лиц из числа руководства коммерческих организаций бюджету Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 млн рублей.

В настоящее время следователями совместно с органами полиции проводятся обыски в администрации Лодейнопольского района и в коммерческих организациях, а также иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к обеспечению возмещения причиненного ущерба.