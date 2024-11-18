На трассе «Сортавала» в направлении Петербурга перекроют одну полосу

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области введут ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устройству литого асфальтобетона на путепроводе через федеральную автомобильную дорогу А-181 «Скандинавия» (участок «Магистральная») в период с 18 по 30 ноября будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса в направлении Санкт-Петербурга. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Движение в направлении Сортавалы будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 33 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», в районе посёлка Стеклянный Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.