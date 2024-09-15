ента новостей

13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
12:40
В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели
12:31
В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков
12:26
В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину
12:18
На Искровском проспекте женщина ограбила подростка
23:26
Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»
19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
17:37
Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21
14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
14:36
Новый год будет поскромнее
14:28
В Приморском районе молодой человек на электросамокате сбил 6-летнего мальчика
14:06
МФЦ и «Зенит» проводят совместную акцию
13:03
В ДТП на набережной Обводного канала пострадал 10-летний пассажир «Тойоты»
12:54
На проспекте Культуры иномарка сбила 9-летнего мальчика на электросамокате
12:47
На Болотной улице иномарка сбила 4-летнего мальчика
12:39
В Ленобласти поймали злоумышленника, укравшего ружья из сефа частного дома
12:26
В Петербурге женщина повредила посетителя питейного заведения на Английском проспекте
11:03
Семен Слепаков* не хочет быть иноагентом
10:11
Сколько тратят на продукты?
09:31
Выставка живописных работ Мгера Чатиняна
23:44
Удар «Молотом» по «СКА-Неве» – 1:5 в Перми после трёх побед подряд команды Николая Воеводина на старте нового сезона ВХЛ
19:55
«Динамо-ЛО» проиграло столичному «Динамо» со счётом 1–3 во 2-м туре мужской волейбольной Суперлиги
19:13
Баскетбольный «Зенит» с разницей в 3 очка обыграл турецкий «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ
13:16
В Петро-Славянке водитель иномарки пострадал въехав в уборочный автомобиль
13:09
В Ленобласти в ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село» погиб пассажир мопеда
12:55
Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон.
12:52
Вновь избранный Губернатор Петербурга вступит в должность на первом осеннем заседании городского парламента
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение

На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено реверсивное движение.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 16 по 19 сентября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 133 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», в Приозерском городском поселении Ленинградской области. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-09-2024, 19:51
На трассе А-121 «Сортавала» введут реверсивное движение
26-04-2022, 14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
7-10-2022, 11:46
На федеральной трассе А-120 в районе посёлка Сусанино введут реверсивное движение
18-10-2021, 16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
12-10-2021, 23:20
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
11-10-2023, 15:35
На трассе Р-23 в Ленобласти введут реверсивное движение

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
126
Вчера, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
125
Вчера, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
0
129
Вчера, 14:28
В Приморском районе молодой человек на электросамокате сбил 6-летнего мальчика
Наверх