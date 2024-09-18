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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» перекроют одну полосу в направлении Приозерска

На трассе «Сортавала» перекроют одну полосу в направлении Приозерска

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области перекроют одну полосу в направлении Приозерска

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 18 по 21 сентября будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Приозерска. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси бетонным ограждением» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 47 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», в Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться без ограничений по двум полосам» - добавил Пузыревский.


Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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