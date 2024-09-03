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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» в районе ТЦ «Мега-Парнас» ограничат пропускную способность

На трассе «Сортавала» в районе ТЦ «Мега-Парнас» ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе торгового центра «Мега» (Парнас) в Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 1 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по замене четырёх мастичных деформационных швов в период с 4 по 6 сентября будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга, а в период с 10 по 12 сентября в направлении Ленинградской области. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» проходящей в Бугровском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области, на путепроводе через проезд к торгово-развлекательному центру «Мега» (Парнас). Работать будут в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕТС».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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