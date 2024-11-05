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На трассе «Сортавала» под Сосново перекроют одну полосу в направлении Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области перекроют одну полосу в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на мосту через ущелье в составе автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по ремонту деформационного шва на опоре №1 в период с 6 по 18 ноября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Движение в направлении Приозерска будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси барьерным ограждением» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 59 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», в Раздольевском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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