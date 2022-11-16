На мосту через реку Волчья на трассе А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по восстановлению металлического деформационного шва и пришовной зоны на мосту через реку Волчья, на федеральной трассе А-121 «Сортавала», в период с 16 по 19 ноября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 60 километре дороги, между деревнями Раздолье и Крутая Гора Раздольевского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. Работать будут в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.