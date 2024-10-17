Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 17 октября работы по замене деформационного шва на 0-ом километре КАД, на разворотной петле на Приморском шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Окончание работ было запланировано на 25 октября 2024 года.