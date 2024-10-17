Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на КАД завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на вантовом мосту в составе КАД завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно

Работы на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны завершены досрочно

Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно