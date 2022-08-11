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Питерец.ру » Общество » Работы на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны завершены досрочно

Работы на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны завершены досрочно

«По состоянию на 11 августа работы по замене деформационного шва на 57 километре КАД, выполняемые с попеременным перекрытием одной полосы движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо КАД завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта по съезду полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 18 августа 2022 года.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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