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Питерец.ру » Общество » Работы по замене деформационного шва на КАД завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на КАД завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с проспектом Культуры завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с проспектом Культуры завершены досрочно

«По состоянию на 4:40 29 мая работы по замене деформационного шва на 28 километре внутреннего кольца КАД, на путепроводе через проспект Культуры завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по трём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 6 июня 2023 года.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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