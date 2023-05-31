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Питерец.ру » Общество » Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно

Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно

«По состоянию на 31 мая работы по замене деформационного шва на 149 километре федеральной трассы Р-23, на путепроводе через железную дорогу Великий Новгород – Луга завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 9 июня 2023 года.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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