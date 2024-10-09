Как насчет повышения по работе?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб был проведен опрос, как часто петербуржцам предлагают повышение по работе. На вопросы ответили 1180 сотрудников из различных сфер деятельности. Исследование проведено аналитиками Ventra и «Мегаплан».

Выяснилось, что продвижение по службе получали примерно 20% опрошенных, причем это происходит раз 1-2 года. Из них 11% сообщили, что добились повышения благодаря хорошим отношениям с начальством. Другие 20% вообще не поднимались по карьерной лестнице. Остальные респонденты не получали повышение как минимум 5 лет.

Оказалось, что повышения по службе хотят 74% петербуржцев. 46% также желают увеличить свой заработок. В общем, большинство людей обладают карьерными амбициями, что и показал проведенный опрос.