На что готовы ради повышения?

Карьерный рост прельщает многих людей. Вопрос в том, какую цену они для этого готовы платить. «Питерец.ру» сообщает, что проведен опрос, в ходе которого у людей выяснили, на какие жертвы те готовы для продвижения по службе. Оказалось, что 39% граждан согласны работать на выходных. 12% респондентов говорят о готовности переехать в другой город.

6% смогли бы ради карьерного роста проводить больше свободного времени с руководителем. 3% людей ради повышения готовы терпеть грубость на работе. 2% респондентов пойдут на то, чтобы распускать слухи о коллегах с целью устранить «конкурентов».

При этом 53% людей не собираются идти на какие-то жертвы ради повышения. Так что карьерный рост ценой компромисса и ущемления личной свободы прельщает далеко не многих.