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Питерец.ру » Общество » Признались в лени

Признались в лени

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Каковы итоги необычного опроса

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране был проведен необычный опрос. Людей спрашивали, какой образ жизни они предпочитают. В данном опросе приняло участие 8 тыс. человек, из них 1 тыс. петербуржцев. Оказалось, что половина опрошенных любят активный образ жизни. Треть людей признались в том, что ленятся. Причем у петербуржцев статистика была такой же.

Люди, которые не терпят суету, выбирают спокойную и размеренную жизнь. Причем они предпочитают такую обстановку дома и работе. При изменении ритма жизни эти люди испытывают стресс. Некоторые из опрошенных подчеркнули важность хобби, но при этом выбирали увлечения без серьезных физических и эмоциональных нагрузок. Опрос был организован соцсетью «Фотострана».

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