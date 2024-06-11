Каким должен быть отпуск?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб был проведен опрос по поводу идеальной длительности отпуска. Петербуржцы поделились собственным мнением по этому поводу.

Примерно 30% опрошенных высказались в пользу отпуска в 4 недели. 28% желают отдыхать больше этого срока. 19% предпочитают 3-недельный отдых, а 11% респондентов утверждают, что им хватит и 2 недель. При этом 5% петербужцев считают, что для отпуска достаточно 10 дней.

Также был проведен опрос относительно использования кредита на отпуск. Несмотря на усилия банков и множество кредитных программ, лишь 12% петербуржцев готовы прибегнуть к такому займу или, по крайней мере, рассматривают данный вариант. 88% опрошенных намерены обойтись собственными деньгами.