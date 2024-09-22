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На транспортной развязке трассы «Сортавала» в районе Агалатово введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На транспортной развязке в составе федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 15 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в районе деревни Агалатово Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области будет организовано реверсивное движение.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части на путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала» в период с 23 по 29 сентября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В это же время будет организовано реверсивное движение на подходе к развязке со стороны Агалатово, что ограничит пропускную способность съезда по направлению из Приозерска в Агалатово и съезда из Агалатово в направлении Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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