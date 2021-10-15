На трассе«Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 15 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области будут полностью перекрыты два съезда.
Даты и время перекрытия съездов:
1) Съезд из Приозерска в Агалатово 19 октября в период с 9:00 до 15:00 и 21 октября в период с 9:00 до 21:00;
2) Съезд из Агалатово в Санкт-Петербург 19 октября в период с 15:00 до 21:00 и 21 октября в период с 15:00 до 9:00 22 октября.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.