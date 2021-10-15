На трассе«Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 15 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области будут полностью перекрыты два съезда.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 19 по 22 октября 2021 года на транспортной развязке в составе федеральной автодороги А-121 «Сортавала» будут полностью перекрываться для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Приозерска в Агалатово и съезд из Агалатово в направлении Санкт-Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Даты и время перекрытия съездов:

1) Съезд из Приозерска в Агалатово 19 октября в период с 9:00 до 15:00 и 21 октября в период с 9:00 до 21:00;

2) Съезд из Агалатово в Санкт-Петербург 19 октября в период с 15:00 до 21:00 и 21 октября в период с 15:00 до 9:00 22 октября.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно на путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала» будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.