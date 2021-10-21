Работы с полным перекрытием съезда на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово перенесены по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 15 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области продолжаются работы по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Новые даты и время перекрытия съезда:
С 15:00 22 октября до 9:00 23 октября 2021 года.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.