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Работы с полным перекрытием съезда на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово перенесены по погодным условиям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы с полным перекрытием съезда на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово перенесены по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 15 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области продолжаются работы по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части.

«В связи с ухудшением погодных условий - выпадением осадков в виде дождя, подрядной организацией принято решение о переносе на одни сутки сроков начала производства работ с полным перекрытием движения на съезде из Агалатово на основной ход федеральной автодороги А-121 «Сортавала» в направлении Санкт-Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Новые даты и время перекрытия съезда:

С 15:00 22 октября до 9:00 23 октября 2021 года.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы на съезде по направлению из Приозерска в Агалатово продолжаются. Движение автомобильного транспорта по съезду полностью перекрыто до 21:00 21 октября. Дополнительно на путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала» организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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