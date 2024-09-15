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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»

В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Скоростное маневрирование, змейки вперед и назад, параллельная парковка, габаритный коридор, водяная преграда, тушение условного пожара.

По итогам соревнований команда Лужского отряда Леноблпожспас заняла третье место. На втором месте экипаж 20 ПСЧ СПб ГКУ «ПСО Красносельского района». Победители - представители 39 ПСЧ СПб ГКУ «ПСО Московского района». Еще две команды Леноблпожспас в десятке лучших: экипаж Всеволожского отряда на 5 месте, Гатчинского на 6.

У стен стадиона «Газпром Арена» состоялись 16 захватывающих заездов. Участников соревнований ждали этапы различной сложности: скоростное маневрирование, змейки вперед и назад, параллельная парковка, габаритный коридор, водяная преграда с препятствием, тушение условного пожара. Всего порядка 15 элементов. Все эти упражнения водитель и штурман должны были выполнить быстро и с наименьшим количеством ошибок. Условия этапов максимально приближены к реальности.

Помимо соревнований зрителей ждало театрализованное открытие соревнований, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, дрифт-шоу, работа интерактивных зон.

Источник: Администрация Ленобласти
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