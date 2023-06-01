В Ленобласти спасатели и пожарные провели занятия с детьми

Тушение условного пожара, тренировочная эвакуация, посещение дымокамеры: сегодня, в День защиты детей, в детских лагерях и образовательных учреждениях Ленинградской области сотрудники «Леноблпожспас» и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области провели профилактические мероприятия по безопасности в летний период.

«На нас, взрослых, лежит большая ответственность за становление личностных качеств ребят, формирования у них культуры безопасного поведения. Важно, чтобы родители и близкие всегда были рядом, следили за состоянием детей и вовремя реагировали на тревожные сигналы. В День защиты детей я желаю родителям, чтобы дети давали меньше поводов для волнения, а детям ― провести безопасно это замечательное летнее время, ведь яркие впечатления можно получить, не подвергая себя опасности», ― отметил председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

В Сланцах для смены летнего оздоровительного лагеря «Орлята» сотрудники "Леноблпожспаса" провели акцию «Сохрани мне жизнь». Ребята примерили боевую одежду, побывали в теплодымокамере, совершили «выезд по тревоге», посмотрели тушение очага пожара.

В Кингисеппе прошел День открытых дверей в 124-й пожарной части «Леноблпожспас».

В Приозерском районе областные спасатели вместе с коллегами из МЧС, а также дружиной юных пожарных «Дозор» провели интерактивную программу. Гости могли поучаствовать в соревновании по сбиванию мяча водой, наполнению емкостей, исследовать пожарный автомобиль и получить сувенир на память. Похожая акция прошла и для юных жителей Волосово.

Спортивно-массовые мероприятия состоялись сегодня и на территории Техникума водного транспорта города Отрадного. Соревнования прошли в несколько этапов: пожарная безопасность, огневая подготовка, стрельба, метание гранат, медицинская подготовка, бег в мешках, перетягивание каната, катание на лодках по водоёму. Все команды достойно справились с испытаниями.