В Петербурге состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

3 сентября в 10 часов 00 минут на площадке возле стадиона «Газпром-Арена» (Футбольная аллея, 1) состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

В соревнованиях примут участие мужские и женские команды 3-х возрастных групп: 18-29 лет; 30-49 лет; 50 лет и старше.

В составе команды – 4 человека (три игрока на площадке и один запасной). Формат игры: 10 минут (в т.ч. последние 2 минуты – чистое игровое время) или до 21 набранного командой очка.

Также в рамках соревнований состоятся баскетбольные турниры среди команд: трудовых коллективов города, администраций районов и органов государственной власти Санкт‑Петербурга.

Расписание:

10.00 – Команды трудовых коллективов, администраций районов, органов государственной власти Санкт‑Петербурга;

12.00 – Церемония открытия;

13.00 – Юноши и девушки 16-18 лет, мужчины и женщины 19-29 лет;

15:30 – Мужчины и женщины 30-49 лет, 50 лет и старше;

19:00 – завершение соревнований.

Регистрация команд проходит на сайте РОО «Федерация баскетбола Санкт‑Петербурга» до 31 августа (20.00):

https://www.fbp.ru/news/3x3/2022/08/22/oranzhevyij-myach-2022.-registracziya-i-informacziya/