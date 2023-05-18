Вязка двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни, укладывание рукавов в автоцистерну, надевание боевой одежды на скорость. Сегодня в Сертолово определили лучшую дружину юных пожарных.

Второй этап слета-конкурса дружин юных пожарных Ленинградской области прошел сегодня на территории пожарной части № 100 «Леноблпожспаса». По итогам двух этапов соревнований лучшей дружиной юных пожарных Ленинградской области стала дружина «Спасатели» из Тосненского района.

За звание лучших боролись 14 команд из разных районов Ленинградской области. Все они демонстрировали навыки выполнения пожарно-прикладных нормативов. Также в соревнованиях приняли участие гости из Псковской области и Санкт-Петербурга.

До финального этапа соревнований команды-участники прошли конкурсный отбор на базах муниципальных районов, а также первый этап слета, который прошел 26 апреля на базе центра «Ладога».

Справка

В Ленинградской области основы пожарного дела и правила пожарной безопасности активно изучают более 1500 школьников, входящих в 71 дружину юных пожарных.

Одновременно с соревнованиями среди юных пожарных в Сертолово сегодня прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны Ленинградской области.

Победу в них одержала команда добровольных пожарных Бокситогорского района.