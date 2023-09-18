ента новостей

15:38
У пользователей Telegram появятся криптокошельки
13:14
В Петербурге прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01»
12:36
В Красногвардейском районе самосвал насмерть сбил мужчину на электросамокате
12:33
В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке
12:26
В Парголово задержали поджигателя автомобилей
12:20
В Колпино задержан мужчина, избивший оппонента в баре на проспекте Энгельса
12:11
В центре Петербурга задержали новгородца, устроившего дебош в Польском саду
09:30
В Парголово в ходе конфликта у магазина неизвестный ранил оппонента из травматического пистолета
02:25
Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский смог не пропустить в матче с «Ленинградцем»: после этой нулевой ничьей команда Сергея Кирьякова делит 14–15 места в ФНЛ
23:17
Впору говорить о кризисе невских армейцев на старте сезона – 2023/2024.
22:03
«Зенит» разгромил в гостях «Рубин»: голы забили Изидор, Кассьерра и Клаудиньо
15:22
Федеральную трассу Р-21 «Кола» будут полностью перекрывать три ночи подряд
02:38
«Зенит» победил УНИКС в финале «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом 82:77, третье место – у «Пари НН»
01:54
Сразу 8 матчей состоялись в КХЛ 16 сентября: «Торпедо» проиграло «Ак Барсу», «Авангард» разгромил «Нефтехимик», а вратарь «Северстали» Шостак «засушил» матч с «Витязем»
17:41
Овечкин забросил за «СКА-Неву» в Омске, но победить команда Воеводина смогла только по буллитам
15:15
В Петербурге проходит VI фестиваль социальной солидарности с людьми, имеющими редкие заболевания, «Редкая Жара»
15:11
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения
13:42
В Тихвине с поличным задержаны подозреваемые в обмане пенсионерки
12:54
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Кирпичное
12:47
В Петербурге внедорожник сбил 9-летнюю девочку
12:09
В Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую в краже денег с банковской карты
11:57
В Петербурге полицейские ищут мошенников - лжеинвесторов
02:50
Баскетбольный «Зенит» выиграл у МБА полуфинал «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом «+15» и сыграет с УНИКСом в финале
02:12
СКА проиграл в третий раз подряд, на этот раз московскому «Динамо», счёт – 1:3, Джиошвили сделал дубль
17:29
17-летняя фигуристка Василиса Кагановская может встать в пару с 22-летним Максимом Некрасовым, а Василий Ангелопол тем временем упражняется в афоризмах
12:17
В Петербурге задержали похитителя обуви из сетевого магазина
11:59
В петербурге задержан подозреваемый в разбое
01:53
Играй, как «Торпедо»: команда Игоря Ларионова выиграла у «Куньлуня» третий период со счётом 5:0 и перевернула ход неудачного матча
01:35
Закрылось летнее трансферное окно в РПЛ: Изидор – в «Зените», пять новичков за день в «Рубине» и другие значимые переходы
20:17
Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина, но «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву», ведя 2:0 по ходу матча
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01»

В Петербурге прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01»

0
78
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Соревнования по скоростной езде собрали в Петербурге лучших пожарных и спасателей Северо-Запада

На Крестовском острове прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01». В него вышли 16 команд – сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов города и Ленинградской области, Главных управлений МЧС России по Псковской, Новгородской и Вологодской областям, а также аварийно-спасательных формирований, дислоцирующихся в Северной столице.

Депутат Антон Соловьёв зачитал собравшимся приветствие спикера парламента Александра Бельского:

«Наш город имеет честь принимать у себя лучшие экипажи пожарных машин Северо-Запада, тех, кто готов побороться за звание сильнейшей команды. В их руках техника, помогающая боевым расчётам эффективно выполнять задачи, спасать жизни и защищать дома от огня. Ведь именно от водителя зависит оперативный выезд к месту ЧП, работа с оборудованием, подача воды к очагу возгорания. Для вас участие в таких мероприятиях – показатель постоянно растущего мастерства, стремления идти вперёд и добиваться результатов. Перед вами стоят сложные и увлекательные испытания, которые проверят ваши профессиональные качества – скорость, точность и, самое главное, безопасность».

Экипажам в составе водителя и штурмана предстояло на время выполнить ряд упражнений. В их числе скоростная езда с преодолением препятствий, маневрирование, ручной подъём легкового автомобиля, забор воды из открытого источника, тушение условного очага.

Победителем стала 3-я пожарно-спасательная часть МЧС Санкт-Петербурга, показавшая результат 5 минут и 40 секунд с учётом штрафных баллов.

Гости спортивного праздника увидели современную пожарную и аварийно-спасательную технику Санкт-Петербурга. Также зрители могли принять участие в интерактивных зонах и почувствовать себя спасателями, послушать выступления артистов и увидеть дрифт-шоу.

Отметим, первые подобные состязания состоялись в 1970-х годах.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-05-2023, 19:21
В Сертолово определили лучшую дружину юных пожарных
26-01-2023, 13:42
В Петербурге прошел творческий вечер «Казахстанцы в боях за Ленинград»
4-04-2021, 14:46
В Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО
28-10-2012, 16:37
Открылись две новых пожарно-спасательных части
18-07-2022, 09:19
В Ленобласти завершился чемпионат по военно-прикладному спорту Северо-Западного округа Росгвардии
29-05-2023, 16:54
Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня

Происшествия на дорогах

0
89
Сегодня, 12:36
В Красногвардейском районе самосвал насмерть сбил мужчину на электросамокате
0
67
Сегодня, 12:33
В Ленобласти эвакуатор сбил подростка на питбайке
0
154
16-09-2023, 12:47
В Петербурге внедорожник сбил 9-летнюю девочку
0
238
12-09-2023, 23:05
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор
Наверх