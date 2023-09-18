В Петербурге прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01»

На Крестовском острове прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01». В него вышли 16 команд – сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов города и Ленинградской области, Главных управлений МЧС России по Псковской, Новгородской и Вологодской областям, а также аварийно-спасательных формирований, дислоцирующихся в Северной столице.

Депутат Антон Соловьёв зачитал собравшимся приветствие спикера парламента Александра Бельского:

«Наш город имеет честь принимать у себя лучшие экипажи пожарных машин Северо-Запада, тех, кто готов побороться за звание сильнейшей команды. В их руках техника, помогающая боевым расчётам эффективно выполнять задачи, спасать жизни и защищать дома от огня. Ведь именно от водителя зависит оперативный выезд к месту ЧП, работа с оборудованием, подача воды к очагу возгорания. Для вас участие в таких мероприятиях – показатель постоянно растущего мастерства, стремления идти вперёд и добиваться результатов. Перед вами стоят сложные и увлекательные испытания, которые проверят ваши профессиональные качества – скорость, точность и, самое главное, безопасность».

Экипажам в составе водителя и штурмана предстояло на время выполнить ряд упражнений. В их числе скоростная езда с преодолением препятствий, маневрирование, ручной подъём легкового автомобиля, забор воды из открытого источника, тушение условного очага.

Победителем стала 3-я пожарно-спасательная часть МЧС Санкт-Петербурга, показавшая результат 5 минут и 40 секунд с учётом штрафных баллов.

Гости спортивного праздника увидели современную пожарную и аварийно-спасательную технику Санкт-Петербурга. Также зрители могли принять участие в интерактивных зонах и почувствовать себя спасателями, послушать выступления артистов и увидеть дрифт-шоу.

Отметим, первые подобные состязания состоялись в 1970-х годах.