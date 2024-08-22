ента новостей

13:49
На Светлановской площади закрывается трамвайное движение
13:43
На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу
13:41
День государственного флага Российской Федерации
11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
11:08
На Рубинштейна произошла массовая драка
10:56
В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке
10:51
На проспекте Луначарского мигрант ударил ножом гражданина соседнего государства
10:44
В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире
10:42
В СПб активно приобретают подержанные иномарки
10:04
Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю
09:29
Переговоров с Украиной не будет?
08:57
Торговые центры ожидают роста продаж
23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
22:52
Перербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером в 5-м туре мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, Андрей Есипенко победил и делит 2–4 места с Грищуком и Наером
20:31
Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»
20:29
Более 1,5 тысяч трудных подростков прошли программу адаптации, разработанную специалистами Герценовского университета
20:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
18:35
«Зенит» отдал вратаря Никиту Гойло в аренду махачкалинскому «Динамо», а Вильсон Изидор – на пути в английский «Сандерленд»
18:11
После 5-го тура женского Суперфинала чемпионата России по шахматам лидируют набравшие по 4 очка Лея Гарифуллина, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова снова проиграла
16:22
ТЮЗ им. А.А. Брянцева открыл новый 103-й театральный сезон в Москве
15:36
В Шушарах поймали метателя кирпичей с верхних этажей дома
15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
14:58
В Московском районе поймали подозреваемых в разбое
10:47
Побит рекорд в сегменте жилой недвижимости
10:13
«Ростелеком» подключился к «Серебряному возрасту»
09:27
Куда пойдут бюджетные средства?
08:50
В Ленобласти проверили таксистов
20:49
Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»
20:46
В Петербурге открыли серию граффити, рассказывающих о подвигах советского народа в годы войны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День государственного флага Российской Федерации

День государственного флага Российской Федерации

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Сегодня мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации – символ нашей страны, ее истории и народа

Сегодня мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации – символ нашей страны, ее истории и народа. Флаг, наряду с гербом и гимном, является одним из главных атрибутов государственности, воплощающим в себе могущество, независимость, а также преемственность поколений, которые строили и развивали нашу великую державу.

Российский триколор – это не просто полотнище из трех цветов. Он несет в себе глубокий исторический смысл. Белый цвет – символ чистоты, мира и благородства, синий – символ веры и верности, красный – символ мужества, силы и крови, пролитой за Родину. Эти цвета символизируют многовековой путь России, ее стремление к свободе, верность традициям и готовность защищать свою независимость.

На протяжении веков триколор был свидетелем великих свершений и трагических событий. Он развевался над победными полками, сопровождал первопроходцев в неизведанные земли, вдохновлял творцов великих достижений. За ним стоит история героических подвигов, вековых трудов и бесконечной любви к Родине.

Сегодня российский триколор вновь стал знаменем свободы и независимости, символом борьбы за справедливость, против зла и насилия.

Каждый из нас, гражданин Российской Федерации, несет ответственность за сохранение и укрепление наших традиций, за процветание Отечества. Мы должны быть достойны нашего флага, гордиться его историей и вкладывать свои силы в строительство сильной и процветающей России.

В этот праздничный день от всего сердца желаем вам здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания нашей Родине!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-08-2023, 09:28
День Государственного флага Российской Федерации
17-08-2022, 17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
17-08-2021, 15:26
Мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
22-08-2013, 14:09
Сегодня отмечается День Государственного Флага России
18-08-2016, 17:40
День флага Петербург отметит 21 августа
12-01-2023, 12:42
День работника прокуратуры Российской Федерации

Происшествия на дорогах

0
53
Сегодня, 11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
0
88
Вчера, 23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
0
153
Вчера, 15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
0
114
Вчера, 15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
Наверх