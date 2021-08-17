22 августа в Историческом парке «Россия - моя история» откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины», приуроченная к 30-летию Государственного флага России.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. День Государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников России. Установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

Однако российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.

О том, как менялся Государственный флаг, что означают его цвета и другие интересные факты из его истории можно будет узнать на мультимедийной выставке «Три цвета Родины».

Выставка расположена в атриуме, вход свободный. Возрастное ограничение 0+