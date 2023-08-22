День Государственного флага Российской Федерации

Сегодня мы отмечаем День Государственного флага России. Мы отдаём дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует её суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны.

Наш флаг, поднятый более трёх веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды её истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией.

Сегодня он прочно вошёл в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы.

Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа.

Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества.

Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём российского флага!

В.В. Путин