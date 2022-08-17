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Питерец.ру » Культура » Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»

Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»

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13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»

20 августа в Историческом парке «Россия - моя история» откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины», приуроченная ко Дню Государственного флага России.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. День Государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников России. Установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

Однако российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.

О том, как менялся Государственный флаг, что означают его цвета и другие интересные факты из его истории можно узнать на мультимедийной выставке «Три цвета Родины».

Выставка продлится до 10 сентября 2022 года.

Выставка расположена в атриуме, вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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