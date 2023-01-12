ента новостей

13:12
Доходный дом петербургского издателя Николая Карабасникова обрёл статус памятника регионального значения
12:48
Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО
12:43
«Поезд Победы» прибыл в город воинской славы Гатчину
12:42
День работника прокуратуры Российской Федерации
12:39
«Городским властям дела нет»: блокадница Немышева рассказала о безразличии Смольного к ветеранам
12:08
Задержали подозреваемого в инциденте с каретой повозкой на Дворцовой площади
12:04
Выставка, приуроченная к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, откроется в Историческом парке
12:03
На территории Дачи Чернова может появиться аналог московского Зарядья
11:55
В результате взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана погибли по меньшей мере 5 человек
11:01
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела аферистам более 4,5 миллионов рублей
10:05
В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки
09:57
В Парголово 13-летняя девочка выпрыгнула из окна квартиры на 4-м этаже
09:50
Под Лодейным Полем иномарка столкнулась с большегрузом
09:44
Под Кингисеппом «Газель» съехала с дороги в кювет и перевернулась
09:24
Появятся новые уборочные машины
09:21
Что делать с постновогодней депрессией
09:18
Нефть превысит отметку 100$
18:55
Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:51
Полицейские Петербурга и Ленобласти приняли эстафету акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»
15:01
В Шушарах открыта новая перехватывающая парковка
13:22
Житель Красного села выращивал в квартире коноплю
13:08
В Ленобласти в ДТП пострадало пять человек
12:44
В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка
12:40
В Курортном районе задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве своего сына
12:21
4-й ежегодный краеведческий диктант «Приближая Победу»
11:28
В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»
10:06
Медведев – преемник Путина?
10:03
В Ленобласти в деревне Колодно после пожара обнаружили обгоревшее тело
09:50
В Ленобласти из дома священика украли сейф с 1,6 млн рублей
09:46
Кардинал Джордж Пелл скончался в возрасте 81 года
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День работника прокуратуры Российской Федерации

День работника прокуратуры Российской Федерации

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Сегодня, 12 января 2022 года, в день 301-й годовщины образования Российской прокуратуры, прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский провел торжественную церемонию поднятия Государственного флага и флага прокуратуры Российской Федерации.

В мероприятии, состоявшемся перед зданием прокуратуры на Торжковской улице, приняли участие работники аппарата областной прокуратуры, городские, районные и специализированные прокуроры.

Перед началом церемонии прокурор области отметил – «Совсем недавно мы ввели добрую традицию торжественного поднятия флага и исполнения гимна во время государственных праздников. Сегодня, в наш профессиональный праздник предлагаю начать день с этих важных и дорогих сердцу каждого символов нашей Великой Родины!».

Подъём флагов на верхушку флагштока сопровождался исполнением гимна России.

Источник: Прокуратура СПб
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-08-2016, 17:40
День флага Петербург отметит 21 августа
17-08-2022, 17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
17-08-2021, 15:26
Мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
27-05-2021, 11:53
В Приозерске на здании прокуратуры появилась мемориальная доска
19-08-2022, 15:50
В Ивангороде Ленинградской области состоится военно-патриотическая акция в честь Дня государственного флага России
22-08-2013, 14:09
Сегодня отмечается День Государственного Флага России

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:05
В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки
0
60
Сегодня, 09:50
Под Лодейным Полем иномарка столкнулась с большегрузом
0
54
Сегодня, 09:44
Под Кингисеппом «Газель» съехала с дороги в кювет и перевернулась
0
189
Вчера, 13:08
В Ленобласти в ДТП пострадало пять человек
Наверх