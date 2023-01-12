День работника прокуратуры Российской Федерации

Сегодня, 12 января 2022 года, в день 301-й годовщины образования Российской прокуратуры, прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский провел торжественную церемонию поднятия Государственного флага и флага прокуратуры Российской Федерации.

В мероприятии, состоявшемся перед зданием прокуратуры на Торжковской улице, приняли участие работники аппарата областной прокуратуры, городские, районные и специализированные прокуроры.

Перед началом церемонии прокурор области отметил – «Совсем недавно мы ввели добрую традицию торжественного поднятия флага и исполнения гимна во время государственных праздников. Сегодня, в наш профессиональный праздник предлагаю начать день с этих важных и дорогих сердцу каждого символов нашей Великой Родины!».

Подъём флагов на верхушку флагштока сопровождался исполнением гимна России.