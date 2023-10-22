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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Осмотр и диагностика » Как оперативно пройти медкомиссию для ВНЖ

Как оперативно пройти медкомиссию для ВНЖ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Какие действия должен совершить иностранный гражданин для прохождения медкомиссии для ВНЖ.

Для того чтобы иностранному гражданину зарегистрировать вид на жительство в РФ, необходимо пройти целый перечень процедур, и медосмотр является одной из них. Подобное требование продиктовано, в том числе тем, что государство обязуется предохранить население от угроз заражения инфекционными заболеваниями. Если речь идёт о стандартной медкомиссии для ВНЖ, то она подразумевает сдачу анализов, а также осмотр у профильных специалистов.

Также для того, чтобы пройти медицинскую комиссию на ВНЖ, соискатель предварительно должен получить соответствующее разрешение в любом из отделений ГУМВ МВД РФ, где он предоставляет следующие документы:

  • перевод паспорта на русский язык, предварительно заверенный у нотариуса;
  • миграционную карту;
  • свидетельство о постановке на учёт.

Что касается последних двух документов, то их при необходимости можно заменить копиями, также заверенными нотариально.

Аналогичную документацию следует приготовить также для того, чтобы непосредственно пройти медицинский осмотр.

В каком порядке иностранцы проходят врачебное обследование

В первую очередь придётся посетить терапевта, который не только зарегистрирует посетителя, но и проведёт полный осмотр, заведёт медицинскую карту, а также выдаст все необходимые направления на обследование у профильных специалистов.

Общаясь с каждым из врачей, обследуемый не должен ни стесняться, ни скрывать что-либо, благодаря чему установится доверие, и даже в спорных моментах, которые случаются довольно редко, вердикт, скорее всего, будет положительным.

После того как все специалисты будут пройдены, следует повторно обратиться к терапевту, так как именно он регистрирует окончание обследования и объявляет сроки рассмотрения результатов. Все пункты в списке должны быть положительными, в противном случае в получении медицинской справки будет отказано.

Куда следует обратиться для того чтобы быстро пройти медкомиссию

В разрешение на обследование, которое выдаёт ГУВМ, вписывается конкретный адрес, где можно пройти все необходимые обследования. Если соискатель проживает в непосредственной близости с поликлиникой, где будет удобно пройти медосмотр, лучше оповестить об этом сотрудника, который выписывает разрешительные документы. Что касается стоимости, то она может варьироваться в зависимости от конкретного района и медицинского учреждения.

Как получить разрешение на временное проживание для иностранцев в России

Для того чтобы получить РВП, иностранное лицо обязательно проходит медкомиссию. При подаче специальных информационных листов соискатель может столкнуться с проблемами. Связаны они именно со справками, данный момент обязательно учитывается специализированными учреждениями. Для того чтобы подобные неприятные ситуации не случались, необходимо предварительно собрать все необходимые документы и всё-таки пройти медосмотр, благо сегодня сделать всё это можно достаточно оперативно.

Медкомиссия, что предполагает получение РВП, позволяет определить наличие опасных заболеваний. Таким образом, тот, кто имеет соответствующие справки, гарантирует ими документально безопасность взаимодействия с другими гражданами.

Медкомиссия и ВНЖ – что должны знать об этой процедуре иностранные граждане

Речь идёт о необходимости пройти стандартное обследование, то же самое, что описывалось ранее. Обращаясь в специализированный медицинский центр, каждый иностранец должен захватить паспорт, на основании которого он пересекал границу, и документ, подтверждающий постановку на миграционный учёт. Если имеются сложности с языком, и русским иностранец владеет плохо, то в идеале его нужно сопровождать переводчику. Такое лицо обязано предоставить полную информацию о состоянии здоровья своего клиента и всех тех болезнях, что он перенёс ранее.

Как пройти медкомиссию для получения разрешения на работу или патент

Для того чтобы стать обладателем патента на работу на территории РФ, медосмотр проходят с целью выявить конкретные заболевания из числа тех, что могли бы представлять угрозу для окружающих. Уже на стадии подачи документов в ФМС иностранцы должны иметь все необходимые справки, которые подтверждают отсутствие пагубного пристрастия к наркотикам и инфекционных патологий. Дополнительно обязательно прилагается специальный сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита – данный пункт также является обязательным для всех мигрантов.

Какие особенности стоит отметить при проведении медицинского освидетельствования

Мигранты обследуются для получения необходимых документов у медицинских специалистов на платной основе. Если на руках нет документов о постановке на учёт в миграционную службу, то в качестве альтернативы можно письменно указать информацию о месте проживания. Если у мигранта, проходящего медосмотр, обнаруживаются контагиозные заболевания, ему предписывается прохождение дополнительного обследования, а также последующее лечение в специализированных клиниках. Редко, но случается, что иностранцам во время прохождения медкомиссии приходит отказ в получении вида на жительство. В этом случае все те средства, что были потрачены на обследование, уже не возвращаются.

Если всё проходит по правилам, и результат мигрант получает утвердительный, то ему предоставляется документ, подтверждающий соответствующее состояние здоровья. Это не только справка о прохождении медкомиссии, но и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

По статистике каждый год примерно 2 млн. иностранцев проходит регистрацию в одной только столице. Связано это с экономической ситуацией в их родных странах, из-за чего граждане соседних государств вынуждены искать заработки за границей. Отдельная их часть в дальнейшем остаётся на территории РФ, тем самым обретая новую родину. Не только прохождение медкомиссии, но и другие отношения с мигрантами курируются главным управлением ВМ МВД РФ.

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