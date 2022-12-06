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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » ЭКГ в Невском районе Петербурга

ЭКГ в Невском районе Петербурга

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
mrtneva.ru
Здоровье заслуженно считается самым ценным капиталом у человека.

Здоровье заслуженно считается самым ценным капиталом у человека. Только в этом случае можно планировать будущее, зарабатывать деньги, растить детей. Особое внимание нужно уделить сердцу, которое способно даже при небольшой нагрузке внезапно отказать и привести к смерти. Проводить мониторинг сердца рекомендуется классическим способом – ЭКГ, которое не так-то легко получить в большинстве районных поликлиник – нужно стоять подолгу в очередях. Таковая цена бесплатности. Выход обращение за ЭКГ сюда https://mrtneva.ru/our-services/diagnostika/ekg/, где можно получить профильные медицинские услуги недорого, быстро и с высоким качеством.

Какие заболевания способно обнаружить ЭКГ?

Их много, но следует выделить основные:

  1. Инфаркт;
  2. Аритмия;
  3. Ишемическая болезнь сердца;
  4. Врожденный порок сердца;
  5. Сердечная недостаточность;
  6. Коронарная недостаточность;
  7. Миокардиты и множество других.

Записаться на прием врачу можно по телефону +7 (812) 984-56-05 и получить предварительную консультацию в регистратуре клиники. Также можно зайти на сайт клиники mrtneva.ru, в которой консолидирована вся информация по получению ЭКГ.

Почему рекомендуется выбирать МРТ Центр Рыбацкое?

На это имеются следующие причины:

  1. Обследование без очередей;
  2. Большой выбор услуг;
  3. Низкие цены;
  4. Получение услуг по акциям;
  5. Высокий уровень обслуживания;
  6. Профессионализм врачей;
  7. Современное медицинское оборудование.

В случае необходимости записаться на прием можно прямо на сайте клиники, воспользовавшись специальной формой обратной  связи. Достаточно заполнить в полях им, номер телефона, оставить комментарий и отправить информацию на сервер компании.

Экономить на собственном здоровье не всегда считается уместным делом. Ведь если своевременно не делать ЭКГ, то даже при любой физической нагрузке человек может получить одышку, отечность конечностей или потливость. А если будет наблюдаться аритмия сердца, то больному придется на протяжении всей жизни принимать специальные медикаментозные средства, стоящие немалых денег. Стоит добавить, что комфорт в жизни при этом серьезным образом пострадает. Поэтому, если у человека наблюдаются даже небольшие боли в районе сердца, фиксируется одышка даже при малой физической нагрузке, настоятельно рекомендуется пройти ЭКГ в профильной клинике, поставить диагноз, пройти лечение и снова чувствовать себя здоровым и сильным.

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