Научились выявлять скрытый гепатит

Петербургские вирусологи обнаружили эффективный метод, позволяющий выявлять скрытый гепатит В. Такого результата удалось достичь специалистам института им. Пастера. В основе данной методики лежит 2-этапная диагностика.

Согласно этому способу, можно определить 3 вирусных генома. Обнаружив 2 из них, ученые получают подтверждение, что в организме конкретного человека находится гепатит В.

Это достаточно серьезное достижение, поскольку вирус может иметь скрытые формы, которые крайне сложно обнаружить. Благодаря новому методу, гепатит можно будет выявлять у доноров, беременных женщин, мигрантов, больных с ВИЧ и других групп пациентов.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице работают высококвалифицированные специалисты, открытия которых позволяют лучше справляться с различными болезнями. В этой сфере достигнуты высокие результаты.