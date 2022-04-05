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Питерец.ру » Общество » Научились выявлять скрытый гепатит

Научились выявлять скрытый гепатит

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Ученые Северной столицы научились выявлять скрытые формы опасного заболевания

Петербургские вирусологи обнаружили эффективный метод, позволяющий выявлять скрытый гепатит В. Такого результата удалось достичь специалистам института им. Пастера. В основе данной методики лежит 2-этапная диагностика.

Согласно этому способу, можно определить 3 вирусных генома. Обнаружив 2 из них, ученые получают подтверждение, что в организме конкретного человека находится гепатит В.

Это достаточно серьезное достижение, поскольку вирус может иметь скрытые формы, которые крайне сложно обнаружить. Благодаря новому методу, гепатит можно будет выявлять у доноров, беременных женщин, мигрантов, больных с ВИЧ и других групп пациентов.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице работают высококвалифицированные специалисты, открытия которых позволяют лучше справляться с различными болезнями. В этой сфере достигнуты высокие результаты.

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