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Питерец.ру » Общество » Мошенник обманул блокадника, выдав себя за губернатора

Мошенник обманул блокадника, выдав себя за губернатора

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51
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ura.news
Мошенник представился Бегловым и выманил у пенсионера более 2 миллионов

Схемы, которые используют мошенники, становятся все более изощренными. Поврежденный и беспринципный ум ищет новые пути для обмана граждан – и, к сожалению, находит.

«Питерец.ру» сообщает, что 86-летний профессор-блокадник лишился 2,3 млн. руб. Этому пенсионеру позвонил мошенник, представившийся губернатором Бегловым. Псевдо-губернатор сообщил ученому, что его счет, якобы, используется в коррупционных целях. Аферист уговорил пенсионера снять оттуда деньги и передать их курьеру у дома на Светлановском пр-те.

Так известный ученый, доктор наук, профессор и житель блокадного Ленинграда попался на ловкий трюк мошенников. Опомнившись, мужчина обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

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