Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру

Правоохранители и другие государственные структуры постоянно предупреждают граждан о различных мошеннических схемах. К сожалению, злоумышленникам все равно удается завладевать деньгами граждан.

«Питерец.ру» сообщает, что 88-летний житель Приморского р-на СПб остался без 9 млн руб. По его словам, с мая несколько раз звонила женщина, называвшая себя сотрудником службы финмониторинга. Она убедила пожилого мужчину снять деньги с банковского счета и передать эти средства курьеру.

Когда доверчивый гражданин лишился таким способом всех денег, мошенница позвонила опять и, посмеявшись, призналась в афере. Злоумышленница нагло заявила, что этот мужчина ей больше не интересен. Только тогда обманутый пенсионер обратился в полицию.