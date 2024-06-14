ента новостей

13:12
В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу
12:13
Закрывается трамвайное движение по улице Жукова
12:11
В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»
11:25
В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы
11:19
В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад
11:12
В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе
10:41
Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру
10:26
В Петербурге задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги
10:09
Pакрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта
10:05
Участникам СВО нужна реабилитация
09:24
На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна
09:18
ИИ поможет учителям с проверкой домашнего задания
01:50
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил турецкого шахматиста Мустафу Йылмаза в 8-м туре турнира «UzChess Cup» в Ташкенте
00:45
«Бостон Селтикс» удалось выиграть у «Даллас Маверикс» третий матч финала НБА подряд: Кайри Ирвинг набрал 35 очков
22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
18:42
В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая
15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
15:20
Активизировались несовершеннолетние соискатели
15:00
В Ленобласти обсуждались перспективы сотрудничества с делегацией из Узбекистана
14:54
Два туриста исчезли во время путешествия по Греции
14:48
Что с картой болельщика?
14:46
Торжественно-памятное мероприятие «Война на экране»
10:46
У жителя Красносельского района изъяли патроны и взрывчатку
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки с Серебристого бульвара
10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
10:00
В Выборгском районе иномарка сбила 17-летнего юношу на велосипеде
09:30
В центре Петербурга 3-летний ребенок выпал из окна 3-го этажа
01:30
Шахматы: Макарян проиграл Гарибяну в Гандинагаре
13:20
В Московском районе двое соседей-приятелей ограбили соотечественника
13:11
Губернатор и председатель ЗакС поздравили петербуржцев с Днем России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру

Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру

0
57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
iz.ru
Пожилой мужчина поверил мошеннице и лишился нескольких миллионов

Правоохранители и другие государственные структуры постоянно предупреждают граждан о различных мошеннических схемах. К сожалению, злоумышленникам все равно удается завладевать деньгами граждан.

«Питерец.ру» сообщает, что 88-летний житель Приморского р-на СПб остался без 9 млн руб. По его словам, с мая несколько раз звонила женщина, называвшая себя сотрудником службы финмониторинга. Она убедила пожилого мужчину снять деньги с банковского счета и передать эти средства курьеру.

Когда доверчивый гражданин лишился таким способом всех денег, мошенница позвонила опять и, посмеявшись, призналась в афере. Злоумышленница нагло заявила, что этот мужчина ей больше не интересен. Только тогда обманутый пенсионер обратился в полицию.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-02-2022, 15:30
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей
6-12-2021, 12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
3-06-2021, 14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
29-09-2022, 14:15
Во Всеволожске пенсионер поверил в историю про ДТП и отдал аферистам 120 тысяч рублей
28-11-2022, 12:45
В Сосновом Бору пенсионер перевёл мошенникам 2 миллиона рублей
1-12-2021, 11:41
В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей

Происшествия на дорогах

0
119
Вчера, 22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
0
126
Вчера, 15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
0
138
Вчера, 10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
0
124
Вчера, 10:00
В Выборгском районе иномарка сбила 17-летнего юношу на велосипеде
Наверх