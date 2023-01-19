В Петроградском районе от мошенников пострадал известный ученый

В Петербурге очередной жертвой мошенников стал 78-летний ученый и изобретатель, доктор технических наук, главный ученый секретарь концерна по производству судового оборудования.

Вечером 10 января ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился «сотрудником Центробанка». При этом высветился номер Главного следственного управления петербургского полицейского Главка: очевидно, использовалаась технология подмены номера.

Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств аферист убедил ученого через банкомат на Каменноостровском проспекте перевести 301 000 рублей на указанный им счет.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).