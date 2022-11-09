В Курортной районе задержан аферист, обманувший пенсионера

5 ноября к полицейским Курортного района Пеетрбурга с заявлением обратился 85-летний житель города Сестрорецк. Пожилой мужчина сообщил правоохранителям о том, что ему 4 ноября вечером позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь попала в ДТП и для решения вопроса необходимы деньги. После этого к потерпевшему пришел курьер, которому он отдал более 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

7 ноября опергруппой по месту жительства в поселке Комарово по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 23-летний гражданин. Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.