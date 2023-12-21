В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей

В холодный зимний день, 20 декабря, злоумышленники обманули 92-летнего пенсионера, проживающего на Гражданском проспекте, завладев его накоплениями в размере пяти миллионов рублей. Эта история началась с телефонного звонка, в котором аферист представился сотрудником полиции и сообщил о якобы готовящемся покушении на его денежные средства. Искусно изображая сотрудника правоохранительных органов, мошенник внушил пенсионеру страх за свои сбережения, убедив его снять их и передать неизвестному мужчине, который должен был обеспечить сохранность денег.

Пенсионер, поверив в правдивость слов лжеполицейского, снял со счета пять миллионов рублей и передал их неизвестному человеку, не подозревая, что стал жертвой мошенников. Позже, когда пожилой человек понял, что его обманули, он обратился в полицию.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

К сожалению, подобные случаи мошенничества, когда злоумышленники обманывают доверчивых граждан, представляясь сотрудниками полиции, не единичны. Мошенники используют различные уловки и ухищрения, чтобы завладеть деньгами жертв. Они могут звонить по телефону, рассылать электронные письма или даже приходить в дома людей, представляясь различными специалистами, такими как сотрудники правоохранительных органов, представители коммунальных служб или работники финансовых учреждений.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, важно соблюдать осторожность и никогда не передавать свои деньги незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками государственных или финансовых организаций.

В случае возникновения сомнений всегда лучше лично обратиться в соответствующие органы или учреждения и уточнить информацию. Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вы стали жертвой подобного преступления, немедленно обращайтесь в полицию.

Правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных, а также возместить ущерб жертвам мошенничества.