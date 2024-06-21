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Питерец.ру » Общество » В Петербурге законопроект о содержании собак вынесут на общественное обсуждение

В Петербурге законопроект о содержании собак вынесут на общественное обсуждение

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Проект петербургского закона о содержании собак будет вынесен на общественное обсуждение

Рабочая группа Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подготовила законопроект, регулирующий вопросы содержания домашних собак. В ближайшее время документ будет размещён для общественного обсуждения на официальном сайте парламента, сообщил сегодня председатель ЗС СПб Александр Бельский.

– Это проект документа, который наверняка заинтересует большинство жителей нашего города. Ещё два года назад Петербург занял второе место в России по количеству домашних собак. За это время их стало ещё больше. По последним данным в Петербурге сейчас приходится примерно по одной собаке на пятнадцать человек. Поэтому вопрос о чётких правилах содержания животных давно уже беспокоит и тех, кто завёл себе домашнего питомца, и ещё больше тех, кто до сих пор воздерживается от такого шага. Причём, позиции зачастую полностью противоположные. Перед рабочей группой, в состав которой вошли сразу тринадцать депутатов городского парламента, стояла крайне сложная задача. Я благодарен коллегам за исключительную настойчивость в поиске компромиссного и понятного для всех варианта.

Большая часть законопроекта посвящена безопасности – прежде всего окружающих владельца собаки людей. Вполне адекватным выглядит запрет на самостоятельные прогулки животного, выгул крупных собак без поводка и намордника, появление с питомцем на детских площадках, в детских и медицинских организациях, а также магазинах, если это специально не оговаривается в правилах посещения. Отдельно хочу обратить внимание на положение, которое предписывает владельцам собак крупных или потенциально опасных пород брать с собой на прогулку не более одного такого животного. Статистика несчастных случаев однозначно показывает, что выход к людям даже с небольшим питомцем требует максимум внимания хозяина.

На самом деле, это элементарные правила вежливости и уважения к своим соседям. Такие же, как обязанность убирать за своим животным, не отправлять огромного волкодава на прогулку с маленьким ребёнком, не употреблять в таком случае алкоголь. Поэтому ещё одна объёмная статья законопроекта посвящена штрафам. Полномочия на составление административных протоколов получат специалисты городского управления ветеринарии, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, районных администраций и органов местного самоуправления.

В целом документ получился хотя и не очень большим, но очень важным. Поэтому, прежде чем мы рассмотрим его на пленарном заседании, он будет выложен для общественного обсуждения на сайте Законодательного Собрания, – сказал Александр Бельский.

Источник: ЗАКС
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