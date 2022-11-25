Ответственность за выгул опасных собак: инициативу петербургских депутатов поддержали на федеральном уровне

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации согласились с предложениями петербургского парламента об установлении ответственности за выгул опасных пород собак без поводка и намордника. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Федерального Собрания фракцией «ЛДПР». Административный штраф для нарушителей составит от одной до трех тысяч рублей. Составлять протоколы будут уполномочены сотрудники полиции.

- Радует, что наша инициатива нашла отклик у депутатов Государственной Думы. Она направлена на предотвращение нападений опасных собак на людей, профилактику таких ситуаций и ответственное отношение владельцев собак к содержанию и выгулу своих питомцев, - прокомментировал решение депутатов ГД РФ автор инициативы, депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь.

Отметим, перечень потенциально опасных пород собак утверждён в 2019 году Постановлением Правительства РФ. В список входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды и др.