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Питерец.ру » Общество » В Петербурге откроют новые площадки для дрессировки и выгула собак

В Петербурге откроют новые площадки для дрессировки и выгула собак

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PxHere
В 2023 году новые площадки для дрессировки и выгула собак откроют в трёх районах Петербурга

В 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены новые площадки для выгула и дрессировки собак в трёх районах Санкт‑Петербурга. В Приморском районе — на Яхтенной ул. напротив д .28; в Петроградском — на пересечении пер. Нестерова и Зверинской ул.; в Василеостровском — на Среднем пр., у д. 21.

Как отметила в ходе прямого эфира Центра управления регионом в Санкт‑Петербурге заместитель председателя Комитета по благоустройству Лариса Канунникова, места для таких площадок выбираются совместно с жителями — они могут направлять предложения по их адресам и наполнению в районные администрации.

«У многих петербуржцев дома живут собаки. На их плечах лежит большая ответственность за питомца и его воспитание. Собаку необходимо выгуливать, приучать к правильному поведению в обществе людей. Мы обустраиваем площадки, где можно заниматься со своими домашними животными. Это создает комфортные условия как для владельцев собак, так и для обычных граждан», - сказал Александр Беглов.

Также во время эфира ЦУР председатель Законодательного Собрания Александр Бельский рассказал о планах по утверждению порядка содержания домашних животных — накануне депутаты петербургского парламента приняли решение о необходимости урегулировать этот вопрос на уровне городского закона. 

К его разработке приступят в начале 2023 года. В первую очередь будут определены новые правила выгула животных, а также правила их содержания в многоквартирных домах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы об установлении ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

По словам Александра Бельского, при Комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания будет создана рабочая группа по разработке законопроекта, в ее состав смогут войти зооактивисты и неравнодушные горожане. Информация о том, как можно будет войти в состав рабочей группы, будет дополнительно опубликована на сайте городского парламента.

Полная запись прямого эфира Центра управления регионом в Санкт‑Петербурге о благоустройстве территорий и создании условий для содержания домашних животных:

Источник: Администрация Петербурга
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