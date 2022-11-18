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Питерец.ру » Общество » Депутаты готовят правила содержания домашних животных

Депутаты готовят правила содержания домашних животных

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Запрет на питомники в квартирах: депутаты готовят правила содержания домашних животных

Правила содержания домашних животных в Петербурге предложили утверждать на уровне городского закона. Соответствующую поправку к принятому в первом чтении законопроекту о разграничении полномочий органов власти в области обращения с животными внесли депутаты Денис Четырбок, Михаил Амосов, Марина Шишкина, Алексей Макаров, Павел Иткин.

– Требования к содержанию домашних животных могут коснуться практически каждого второго жителя города. Конечно, этот процесс должен быть максимально открытым и прозрачным, с широким участием общественности, экспертов и профильных ведомств. Если наша поправка будет поддержана и полномочие по установлению правил закрепят за парламентом, мы сразу приступим к работе, – сказал один из авторов поправки Денис Четырбок.

Ожидается, что поправку рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента. Разработкой правил содержания домашних животных займётся постоянная комиссия по экологии и природопользованию. Депутат обещает в обязательном порядке привлечь все заинтересованные стороны для обмена мнениями перед созданием итогового документа. В числе первоочередных вопросов - определение чётких правил выгула собак и запрет на создание питомников в многоквартирных домах.

Отметим, по данным Управления ветеринарии Санкт-Петербурга в 2021 году жители Санкт-Петербурга содержали около 1 млн домашних кошек и около 300 тыс. собак. В городе насчитывается примерно 2,5 тыс. бездомных собак и 100 тыс. бездомных кошек.

Источник: ЗАКС
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