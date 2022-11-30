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Питерец.ру » Общество » Правила выгула собак и запрет на приюты в многоэтажках Петербурга

Правила выгула собак и запрет на приюты в многоэтажках Петербурга

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85
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PxHere
Единороссы в Петербурге разработают принципы содержания домашних питомцев

Поводом для разработки законодательной инициативы стали обращения жителей к депутатам.
Правила содержания домашних питомцев в Петербурге утвердят на уровне закона. 30 ноября региональный парламент рассмотрел во втором чтении законопроект о разграничении полномочий в области обращения с животными. Этот документ – первый шаг в большой работе в этом направлении.

Один из авторов инициативы, депутат фракции «Единой России» Денис Четырбок рассказал, что недавно федеральные законодатели передали ещё больше полномочий в этой сфере на региональный уровень.

«У нас появилась возможность, учитывая свою специфику – огромного мегаполиса, отсутствия в центральной части города мест для выгула собак, неразвитость этой инфраструктуры, ветеринарную помощь - создать специальные правила по содержанию домашних животных», — отметил парламентарий.

Денис Четырбок подчеркнул, что правила будут разрабатываться с участием общественности.

«После прохождения окончательного чтения и подписания губернатором мы сможем запустить эту процедуру при поддержке общественности. Сначала мы сконцентрируемся на двух блоках. Основная масса поступающих жалоб — это функционирование питомников в многоквартирных домах. Мы должны четко поставить запрет на такую деятельность, поскольку она несовместима с санитарными правилами проживания. И второе — это непосредственно выгул домашних животных, прежде всего, собак. Потому что очень много жалоб на то, что выгуливают на детских площадках собак опасных пород без намордника, поводка. Иногда это приводит к крайне трагичным ситуациям. Поэтому здесь нужно сформулировать четкие правила», — добавил единоросс.

По данным за прошлый год, в домах петербуржцев содержались около миллиона кошек и 300 тысяч собак.

Ранее депутаты фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга предложили разрешить строить приюты для животных в рамках государственно-частного партнёрства. С инициативой выступили парламентарии Денис Четырбок, Анастасия Мельникова, Павел Крупник и Алексей Макаров. Они считают, что принятие закона поможет решить проблему нехватки таких учреждений в городе.

Источник: Единая Россия
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