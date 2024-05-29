Из Петербурга отправился груз помощи для десантников под Херсоном

Бронежилеты, нагрудные сумки, узлы и детали для БПЛА, а также окопные свечи, сделанные школьниками, – эти и другие необходимые на боевых позициях вещи отправились из Петербурга в Псковскую область. Демобилизованный ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, петербуржец Георгий Журавлёв держит постоянную связь со своим боевым подразделением в составе 76-й дивизии ВДВ, выполняет просьбы и заявки боевых товарищей и передаёт на фронт помощь, которую удаётся собрать вместе с неравнодушными петербуржцами и однополчанами. Очередную партию груза он сформировал на площадке Кировского районного отделения «Единой России».
На блиндажных свечах, которые вошли в очередную партию груза, наклейки с надписью: «Дорогой Солдат! Эта окопная свеча изготовлена учениками средней школы № 264 Санкт-Петербурга из воска от огарков церковных свечей. Вернись живым! Приходи на службу в храм Пресвятой Богородицы (ул. Политехническая, 29). Своих не бросаем!!!».
В мае Георгий Журавлёв зарегистрировался кандидатом на предварительное голосование «Единой России» по МО Красненька речка, он активно взаимодействует с Кировским районным отделением партии в сборе гуманитарных грузов и патриотической работе с молодежью.
В отправке грузов Георгию помогает боевой товарищ, социальный куратор петербургского филиала фонда «Защитники Отечества» Андрей Гончаров. Он тоже стал участником предварительного голосования «Единой России» – в МО Гражданка Калининского района.
Напомним, в Петербурге с 10 по 16 июня пройдет предварительное голосование «Единой России» по муниципальным округам. Среди 8382 зарегистрированных кандидатов пятьдесят – участники СВО.