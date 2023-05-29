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Питерец.ру » Общество » Представительницы «Женского движения Единой России» в Петербурге собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военнослужащих

Представительницы «Женского движения Единой России» в Петербурге собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военнослужащих

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В ближайшее время груз доставят на передовую волонтеры спортивной школы олимпийского резерва № 2 Калининского района

Жители Северной столицы, представители социально ориентированного бизнеса продолжают передавать в региональную общественную приемную «Единой России» необходимые вещи и послания, сладкие наборы и расходные медицинские материалы для жителей новых российских регионов и военнослужащих.

К сбору гуманитарной помощи присоединились представительницы «Женского движения Единой России», которые передали маскировочные сети, тепловизоры, нательное белье, теплые письма со словами поддержки и многое другое для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Сватовском направлении. Всего с площадки региональной приемной отправили более 1,5 тонны груза.

«К нам обратилась жительница Приморского района, которая в переписке с мужем — участником СВО узнала о потребностях его подразделения. Это и маскировочные сети, и лопаты, и бочки для накопления питьевой воды, и тепловизор, и другие нужные вещи. Когда мы своим женским активом стали всё это собирать, узнали, что в этом подразделении служат около 50 мобилизованных петербуржцев. Желающих помочь стало больше. Вместе нам удалось собрать необходимый груз и отправить его нашим ребятам», — рассказала региональный координатор «Женского движения Единой России» в Петербурге Инна Бурба. 

В ближайшее время груз доставят на передовую волонтеры спортивной школы олимпийского резерва № 2 Калининского района Петербурга.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. 

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту — передает спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. Петербургское региональное отделение «Единой России» уже отправило в вернувшиеся регионы России и зону СВО более 230 тонн различных грузов.

Источник: Единая Россия
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