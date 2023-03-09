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Питерец.ру » Общество » Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередную партию необходимого в помощь фронту

Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередную партию необходимого в помощь фронту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередную партию необходимого в помощь фронту

Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередную партию необходимого в помощь фронту.

В посылке – портативные газовые плиты для приготовления пищи и запас газа для них, резервуары для хранения воды.

Фонд «Ленинградский рубеж» создан для централизованного оказания помощи подразделениям в зоне специальной военной операции, где служат защитники из Ленинградской области, а также жителям  Донбасса. Фонд принимает добровольные пожертвования физических и юридических  лиц, организует поставки гуманитарной помощи.

В фонд поступило уже около 60 млн рублей. В зону специальной военной операции переданы сотни тонн грузов ― техника и автомобили, обмундирование и медикаменты, оборудование и снаряжение.

Источник: Администрация Ленобласти
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