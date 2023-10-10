Из Петербурга в зону СВО отправился очередной груз помощи

Петербургские единороссы собрали очередную партию помощи для бойцов: специальные технические изделия, маскировочные сети, а также продукты – печенье, шоколад, чай. Автомобильным транспортом всё это доставят в зону СВО.

«Очередная помощь нашим ребятам. Планируем передать в госпитали, которые находятся в зоне специальной военной операции. Сладости для ребят, которые проходят сейчас медицинское лечение, для сотрудников госпиталей – всё это у нас заготовлено в наборах. Мы ещё выполним те потребности, просьбы, которые нам высказывали ребята нашего Ленинградского полка, и ребята, которые на сегодняшний день находятся на Запорожском направлении. В этот раз мы дополнительно проработали и везём в том числе различные запчасти, сетки маскировочные», – рассказал депутат фракции «Единой России» петербургского Заксобрания Константин Чебыкин.

Его коллега по фракции, депутат Юрий Гладунов сообщил, что в составе груза также письма солдатам Ленинградского полка от школьников Василеостровского и Петроградского районов. «Всем этим мы приближаем нашу победу. Своих не бросаем!» – сказал парламентарий.

Напомним, Ленинградский полк был сформирован из петербуржцев и уроженцев Северо-Западного региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Заксобрание Северной столицы и петербургские единороссы на постоянной основе помогают этому воинскому формированию.

«Спасибо нашим ребятам, «Молодой Гвардии», партийцам «Единой России» – буквально за несколько дней мы собрали достаточно серьезный гуманитарный конвой», – сказал Константин Чебыкин. Он также сообщил, что вслед за сегодняшним грузом, в 20-х числах октября в зону СВО отправится ещё один большой конвой с помощью.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрано более 8 миллиардов рублей. На Донбассе и в новых регионах сейчас работает 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи, организованных «Единой Россией».