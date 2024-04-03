Депутаты ЗакС сопровождают гумконвой на линию соприкосновения

Единороссы петербургского парламента Константин Чебыкин, Александр Ходосок и Алексей Цивилев выдвинулись 3 апреля с гуманитарным автоконвоем в новые регионы страны. Это уже 13-я поездка депутатов городского парламента в зону специальной военной операции. Состав груза, который будет доставлен на этот раз, формировался с учетом пожеланий личного состава подшефного Ленинградского полка, а также прифронтового госпиталя. Отдельная миссия – передать книги в библиотеку города Стаханова Луганской Народной Республики. Это часть договоренностей, которые возникли у депутатов в ходе предыдущих поездок.
Он подчеркнул, что дело каждого – помогать ребятам, которые исполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, и тем самым приближать победу.
В группу, сопровождающую гумконвой, вошли главы городов Сестрорецка, Зеленогорска и муниципального округа Остров Декабристов. Жители этих муниципальных образований участвовали в сборе помощи и средств для приобретения необходимых фронту и госпиталю вещей.
Глава МО Остров Декабристов, единоросс Алексей Захаров сказал: «У нас есть технические средства, которые собирали жители муниципалитетов, квадрокоптер от Острова Декабристов везём, одежду для наших раненых, нательное бельё, жгуты – то есть то, что нужно для послеоперационного восстановления и комфортной реабилитации».
Петербуржцы постоянно и активно участвуют в сборе и отправке помощи воинским частям и жителям новых регионов.
Петербургская почта на этой неделе дойдёт до адресатов.
Ещё одна миссия поездки, о которой рассказал куратор парламентской группы Константин Чебыкин, – это приём в партию новых членов из личного состава Ленинградского полка. Депутаты фракции «Единой России» взяли с собой на передовую новые партбилеты.