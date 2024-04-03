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Питерец.ру » Общество » Депутаты ЗакС сопровождают гумконвой на линию соприкосновения

Депутаты ЗакС сопровождают гумконвой на линию соприкосновения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Средства связи для передовой, бельё и медизделия – в госпитали: депутаты Заксобрания от «Единой России» сопровождают гумконвой на линию соприкосновения 

Единороссы петербургского парламента Константин Чебыкин, Александр Ходосок и Алексей Цивилев выдвинулись 3 апреля с гуманитарным автоконвоем в новые регионы страны. Это уже 13-я поездка депутатов городского парламента в зону специальной военной операции. Состав груза, который будет доставлен на этот раз, формировался с учетом пожеланий личного состава подшефного Ленинградского полка, а также прифронтового госпиталя. Отдельная миссия – передать книги в библиотеку города Стаханова Луганской Народной Республики. Это часть договоренностей, которые возникли у депутатов в ходе предыдущих поездок.

«Цели поездки: первое – это наш Ленинградский полк, который мы полтора года назад взяли под шефство. В этот раз везём средства РЭБ, средства связи, медицинское оборудование, подарки медицинскому персоналу госпиталя и подарки нашим ребятам, которые сейчас там проходят лечение. Также в ходе крайней поездки мы взяли под шефство библиотеки города Стаханова, поэтому часть нашего груза – новые книги для детей и взрослых – будет передана в библиотеки Стаханова», – рассказал координатор парламентской группы по поддержке СВО Константин Чебыкин.

Он подчеркнул, что дело каждого – помогать ребятам, которые исполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, и тем самым приближать победу.

В группу, сопровождающую гумконвой, вошли главы городов Сестрорецка, Зеленогорска и муниципального округа Остров Декабристов. Жители этих муниципальных образований участвовали в сборе помощи и средств для приобретения необходимых фронту и госпиталю вещей.

Глава МО Остров Декабристов, единоросс Алексей Захаров сказал: «У нас есть технические средства, которые собирали жители муниципалитетов, квадрокоптер от Острова Декабристов везём, одежду для наших раненых, нательное бельё, жгуты – то есть то, что нужно для послеоперационного восстановления и комфортной реабилитации».

Петербуржцы постоянно и активно участвуют в сборе и отправке помощи воинским частям и жителям новых регионов.

«Мы везём и письма от школьников, от дошкольников, и везём окопные свечи, маскировочные сети, нашлемники, которые здесь вяжут наши бабушки. Весь город, да вся страна с любовью, с теплом, с заботой передаёт вот эту частичку своей души нашим ребятам. Очень важно, что вот такими военно-полевыми почтальонами выступают представители народа. Депутаты непосредственно туда, на передовую, доставляют то, что нашим бойцам необходимо. А я, как могу, им помогаю и стараюсь делать так, чтобы о мужестве, о героизме наших ребят знала вся страна», – сказал участвующий в этой поездке специальный представитель губернатора Петербурга по работе в новых регионах, журналист, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич.

Петербургская почта на этой неделе дойдёт до адресатов.

Ещё одна миссия поездки, о которой рассказал куратор парламентской группы Константин Чебыкин, – это приём в партию новых членов из личного состава Ленинградского полка. Депутаты фракции «Единой России» взяли с собой на передовую новые партбилеты.

Источник: Единая Россия
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